Карелин назвал кубинца Лопес более великим борцом, чем он

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал победу кубинца Михаин Лопес в весовой категории до 130 кг на Олимпиаде в Токио.

«Лопес — четырехкратный чемпион, он на самом деле более великий, чем я. У него ведь четыре золотых медали, а у меня всего три. Можно было и не делать заявлений. Это данность», - приводит Sport24 слова именитого спортсмена.

Напомним, что на Играх в Японии российские борцы греко-римского стиля завоевали три медали.

Чемпионом стал Муса Евлоев (до 97 кг), бронзовые награды у Сергея Семенова (до 130 кг) и Сергея Емелина (до 60 кг).