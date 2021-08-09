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09 августа 22:40
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский чемпион Сидаков назвал самого принципиального соперника на Играх в Токио

Уроженец города Беслан является двукратным чемпионом мира.

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков рассказал, что считает принципиальной финальную схватку на олимпийском турнире в Токио с белорусом Магомедхабибом Кадимагомедовым.

«Ну да, один раз я ему проигрывал. В последний раз проиграл в 2017 году, но, конечно, хотел выиграть золотую медаль, потому что олимпийского чемпиона все равно помнят, а призеров забывают быстро. Поэтому хотел, во-первых, осуществить свою мечту, и в связи с этим выходил как на последнюю схватку, как на последний бой», - приводит «Спорт-Экспресс» слова олимпийского чемпиона.

Напомним, что поединок Сидакова и Кадимагомедова в весовой категории до 74 кг завершился со счетом 7:0 в пользу представителя команды ОКР.

Олимпиада в Токио завершилась 8 августа.

источник: «Спорт-Экспресс»
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