Сергей Лавров: Судьи на Олимпиаде должны быть «чистыми»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился мнением о скандальной ситуации с Диной Авериной на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио Ашрам опередила Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье. После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

«Примешивается чувство горечи за Олимпийское движение, в котором появляются люди, продвигающие далекие от спорта цели и подрывающие принцип честной борьбы. Мы говорим про „чистых“ спортсменов. Все спортсмены российской сборной на этой Олимпиаде были „чистыми“. Но нам еще нужны „чистые“ тренеры и судьи. Соревнования по художественной гимнастике подтвердили это со всей четкостью», - приводит слова Лаврова ТАСС.

По итогам медального зачета на Олимпиаде в Токио победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17). Российская команда финишировала на пятом месте, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.