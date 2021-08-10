Стала известна оценка, которую украинская судья поставила Дине Авериной на Олимпиаде в Токио

Судья международной категории Лидия Виноградная из Украины сообщила оценку, которую поставила ее соотечественница Наталья Еремина россиянке Дине Авериной на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио Ашрам опередила Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье. После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

«При чем тут украинская судья?! Если вы умеете читать протокол, то увидели бы, что в трудности предмета, где судила украинская судья, Дина выиграла у Линой», - написала Виноградная в фэйсбук.

По итогам медального зачета на Олимпиаде в Токио победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17). Российская команда финишировала на пятом месте, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.