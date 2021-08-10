Олимпийская чемпионка Ульяна Донскова: У Дины Авериной программа была не легче, чем у Линой Ашрам

Олимпийская чемпионка в групповом многоборье Ульяна Донскова прокомментировала скандальную ситуацию на Играх-2020 в Японии с участием российской гимнастки Дины Авериной.

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио израильтянка Линой Ашрам опередила Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье. После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

«Конечно же, совокупная сложность исполняемых элементов может компенсировать такую грубую ошибку, как потеря предмета. Но у нашей спортсменки была очень трудная программа, поэтому сейчас все разговоры идут о том, что судейство было нечестным. У Дины программа была не легче, чем у Линой Ашрам. В любом случае, думаю, что будет пересудейство, будут в ближайшее время просматривать видеоповторы, и тогда уже мы будем больше разговаривать на эту тему», - приводит слова Донсковой «Газета.Ru».

По итогам медального зачета на Олимпиаде в Токио победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17). Российская команда финишировала на пятом месте, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.