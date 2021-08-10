Ксения Дудкина: Наши девочки выступили безупречно, показали настоящую художественную гимнастику

Олимпийская чемпионка в групповом многоборье Ксения Дудкина выразила мнение об уровне судейства в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что при выполнении упражнения с лентой израильтянка Линой Ашрам уронила предмет, но все равно получила максимально высокий балл (23,300). В сумме она заработала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Россиянка Дина Аверина стала второй, отстав от нее на 0,150 балла.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

«Думаю, навряд ли бы вся планета поддерживала нас, если бы люди не считали, что нас засудили. Я считаю, что наши девочки выступили безупречно, как и на всех соревнованиях. Вышли и выступили очень чисто и достойно, показали настоящую художественную гимнастику. А в том, что произошло, ни одна гимнастка не виновата.

Лично я ничего не хочу говорить о судействе, это не мое дело. Случилось то, что случилось. Дальше будем разбираться, как все обернется, покажет время», - приводит слова Дудкиной «Газета.ру».