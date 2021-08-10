Александ Тихонов: Этих судей нужно гнать в шею и близко к художественной гимнастике не подпускать

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление сборной России на Олимпиаде в Токио, а также поделился мнением о скандале в художественной гимнастике.

Напомним, что при выполнении упражнения с лентой израильтянка Линой Ашрам уронила предмет, но все равно получила максимально высокий балл (23,300). В сумме она заработала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Россиянка Дина Аверина стала второй, отстав от нее на 0,150 балла.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

«20 золотых медалей - маловато. Я перед стартом Игр примерно так и предполагал, но все-такие свое недобрали немного.

Самое страшное - это художественная гимнастика. Мы сидели и обсуждали с главой федерации этого вида спорта в Белоруссии, видели множество повторов. Скажу так - этих судей нужно гнать в шею. Просто взять их, поднять и близко к художественной гимнастике не подпускать. Винер-Усманова абсолютно права - это вопиющий случай, когда спортсменка теряет предмет в финале и одерживает победу», - приводит слова Тихонова «Газета.ру».