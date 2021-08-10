ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Лига конференций 17:00 Шахтёр Крг 0 Колос 0
Лига Европы 19:00 Флора 0 Омония 0
Лига чемпионов 20:00 Шериф 0 Црвена Звезда 0
Португалия - Сегунда 20:00 Лейшойнш 0 Фаренсе 0
Лига чемпионов 20:00 Славия П 0 Ференцварош 0
Лига чемпионов 20:30 Шахтёр Д 0 Генк 0
Лига конференций 21:00 Домжале 0 Русенборг 0
Лига чемпионов 21:00 Лудогорец 0 Олимпиакос 0
Лига чемпионов 21:00 Мидтьюлланн 0 ПСВ Эйндховен 0
Лига чемпионов 21:00 Монако 0 Спарта П 0
Лига чемпионов 21:30 Янг Бойз 0 ЧФР Клуж 0
Лига Европы 21:30 Слован Бр 0 Линкольн 0
Лига чемпионов 22:00 Бенфика 0 Спартак М 0
Лига чемпионов 22:00 Легия 0 Динамо З 0
Лига чемпионов 22:00 Рейнджерс 0 Мальмё 0
10 августа 08:56

Елена Воцеховская: Со времен античных Олимпиад в спорте наивысших достижений ничего не изменилось

Спортсменка прокомментировала скандал в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская выразила мнение о скандальной ситуации в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, что при выполнении упражнения с лентой израильтянка Линой Ашрам уронила предмет, но все равно получила максимально высокий балл (23,300). В сумме она заработала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Россиянка Дина Аверина стала второй, отстав от нее на 0,150 балла.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

«На самом деле этот отдельно взятый субботний день напомнил всем нам о том, что со времен античных Олимпиад в спорте наивысших достижений не изменилось ровным счетом ничего: есть атлеты, которые рвутся на Олимп, не видя никого и ничего вокруг, и есть толпа с налитыми яростью глазами и жаждущая крови.

Чем, например, заслужила столько ненависти в свой адрес израильская гимнастка? Тем, что отдала на ковре все, что была способна отдать? Вряд ли вообще возможно определить цену олимпийской победы, глядя на нее со стороны, но ни одно олимпийское золото не достается на халяву. Сколь бы случайной победа ни выглядела», - приводит слова Вайцеховской RT.

По итогам медального зачета на Олимпиаде в Токио победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17). Российская команда финишировала на пятом месте, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

источник: «RT на русском»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Лионель Месси не сумел сдержать слез во время прощальной пресс-конференции в "Барселоне"Ирина Винер-Усманова: У судей было прямое задание - остановить гегемонию России"Арсенал" выиграл у "Крыльев Советов" благодаря эффектному голуАлина Кабаева резко высказалась в адресс Ляйсан УтяшевойТренер из Болгарии оценила судейство финала по гимнастикеОтвет Белорусской ассоциации гимнастики в адрес России
Емельяненко и Джонсон подерутся 23 октября. Как Последний Император попрощается с ММА?
Bellator анонсировал долгожданный камбэк Федора Емельяненко: в октябре в Москве легендарный российский боец выйдет в клетку против американца Тимоти Джонсона. «Плеймейкер» заранее прикидывает шансы.
«В Москве Федору будет сложнее, чем было бы в Америке». Минаков — о бое Емельяненко против Джонсона
Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от поединка Федора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона, который должен состояться 23 октября 2021 года на «ВТБ Арене».
Губит футбол не пиво… Ну наконец-то правительство одобрило продажу алкоголя на стадионах России
Изменения внесут в законопроект о продаже пива на стадионах ко второму чтению - и это хорошие новости для отечественного футбола.
ЦСКА и «Спартак» теперь товарищи. По несчастью
Три тура РПЛ позади (если не считать матч «Сочи» и «Урала»), а тем для обсуждений вагон. Главные – это московские беды. «Спартак» и ЦСКА провалили старт сезона, но каждый по-разному.
Эксперимент с Березуцким опять провалился. Как «Динамо» победило ЦСКА и село на колесо «Зениту»
Бело-голубые по всем статьям переиграли в столичном дерби армейцев: счет 2:1 не отражает их большого преимущества в центральном матче 3-го тура РПЛ.
Семин вдохнул в «Ростов» жизнь на глазах у Карпина. Каким получился первый матч Палыча в РПЛ-2021/22
В третьем туре Российской Премьер-Лиги «Химки» дома сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).
У нас самое низкое место со времен Российской Империи, но все равно спасибо! Итоги последнего дня Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги 8 августа на Олимпийских играх в Токио.
«Жаль, в волейболе нельзя вручить два золота». Мнение о финале Россия — Франция, который стал гвоздем Олимпиады
Доигровщик петербургского «Зенита», победитель Лиги наций-2019 Федор Воронков поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от выступления волейбольной сборной России в олимпийском Токио.
Слезами горю не поможешь. Как Месси попрощался с «Барселоной» и взял курс на Париж
Лионель Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне, рассказав о подробностях своего ухода из каталонского клуба.
Без золота в игровых. Как российские гандболистки уступили Франции в финале Олимпиады
Женская сборная России по гандболу в матче за золотые медали Олимпийских игр в Токио потерпела поражение от француженок (25:30) и не смогла повторить свой триумф пятилетней давности.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика