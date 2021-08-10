Елена Воцеховская: Со времен античных Олимпиад в спорте наивысших достижений ничего не изменилось

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская выразила мнение о скандальной ситуации в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, что при выполнении упражнения с лентой израильтянка Линой Ашрам уронила предмет, но все равно получила максимально высокий балл (23,300). В сумме она заработала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Россиянка Дина Аверина стала второй, отстав от нее на 0,150 балла.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

«На самом деле этот отдельно взятый субботний день напомнил всем нам о том, что со времен античных Олимпиад в спорте наивысших достижений не изменилось ровным счетом ничего: есть атлеты, которые рвутся на Олимп, не видя никого и ничего вокруг, и есть толпа с налитыми яростью глазами и жаждущая крови.

Чем, например, заслужила столько ненависти в свой адрес израильская гимнастка? Тем, что отдала на ковре все, что была способна отдать? Вряд ли вообще возможно определить цену олимпийской победы, глядя на нее со стороны, но ни одно олимпийское золото не достается на халяву. Сколь бы случайной победа ни выглядела», - приводит слова Вайцеховской RT.