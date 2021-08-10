«Люди желают мне смерти!». Украинская судья рассказала о поступающих угрозах

Украинская судья Лидия Виноградная рассказала об угрозах, поступающих ей после публикации видео с разъяснениями оценок в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Ранее Виноградная заявила, что при выставлении баллов россиянке Дине Авериной и израильтянке Линой Ашрам учитывалась «трудность тела». Напомним, что выполняя упражнения с лентой спортсменка из Израиля уронила предмет, но все равно получила максимально высокий балл (23,300). В сумме она заработала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Представительница нашей страны стала второй, отстав от нее на 0,150 балла.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

«Я должна была высказаться, и просто сняв видео с Анной Ризатдиновой получила столько ненависти, как будто я убила кого-то из пистолета. Люди желают мне смерти!

Я убеждена, что оценки на Олимпиаде были выставлены правильно. Если кто-то хочет тоже высказаться - не стесняйтесь, мы можем сделать видео, где обсудим сложность программы каждого и то, что стало решающим фактором в выставлении баллов», - написала Виноградная на своей странице в фейсбук.