Канделаки отреагировала на скандал в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

Генеральный продюсер «Матча ТВ» Тина Канделаки отреагировала на скандал в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, что при выполнении упражнения с лентой израильтянка Линой Ашрам уронила предмет, но все равно получила максимально высокий балл (23,300). В сумме она заработала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Россиянка Дина Аверина стала второй, отстав от нее на 0,150 балла.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

«Чтобы понять, почему Дину Аверину лишили золотой медали, необходимо взглянуть на медальный зачет и вспомнить, как Запад создает негативный образ нашей страны. Авторы такого подхода не позволят нашей стране войти в число лидеров мирового спорта. Деморализация России должна четко проявляться в плохих результатах на крупнейших международных соревнованиях. Когда стало очевидно, что российские спортсмены несмотря ни на что побеждают, им пришлось жульничать, как за покерным столом. Они ударили нас в художественной гимнастике, где в индивидуальных соревнованиях мы были сильнейшей страной за 25 лет, чтобы доказать, что Россия не является непобедимой», - написала Канделаки в своем твиттере.

По итогам медального зачета на Олимпиаде в Токио победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17). Российская команда финишировала на пятом месте, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.