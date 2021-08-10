На Олимпиаде в Токио все допинг-пробы сборной России оказались отрицательными

Главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский заявил, что все допинг-пробы спортсменов из нашей страны на Олимпиаде в Токио оказались отрицательными. Об этом сообщают РИА Новости.

Также он отметил, что все атлеты обязаны сообщать о своем местоположении.

Напомним, по решению CAS сборной России запрещено выступать под названием страны, флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

По итогам медального зачета на Олимпиаде в Токио победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17). Российская команда финишировала на пятом месте, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.