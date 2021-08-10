Анна Вяхирева: Задумалась о том, что хочу поехать на Олимпиаду во Франции, увидев наших болельщиков

Российская гандболистка Анна Вяхирева рассказала, планирует ли участвовать в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

«Когда я увидела болельщиков, которые нас встречали, все происходящее вокруг и эмоции людей… Невероятно добрые, они веселились вместе с нами. Это было очень приятно. Честно говоря, задумалась о том, что хочу поехать и во Францию», - приводит слова спортсменки RT.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио женская сборная России по гандболу дошла до финала, где уступила Франции. Вяхирева была признана самым ценным игроком и лучшим крайним нападающим турнира.

По итогам медального зачета на Олимпийских игр-2020 победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17). Российская команда финишировала на пятом месте, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Следующие Игры состоятся в Париже и пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.