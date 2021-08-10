Вяхирева - о возвращении в Россию после ОИ-2020 : Нас встретили так, что мурашки бежали по коже

Гандболистка Анна Вяхирева рассказала о возвращении в Россию после Игр в Токио.

«Невероятно счастлива. Пусть мы пока не совсем еще дома, но, по крайней мере, на родине - в Москве и в России. Это нереальные ощущения. Даже не представляла, как все будет. Нас встретили так, что мурашки бежали по коже всю дорогу до центра столицы. Спасибо огромное людям, которые пришли и ждали на этой жаре», - приводит слова Елены RT.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио женская сборная России по гандболу дошла до финала, где уступила Франции. Вяхирева была признана самым ценным игроком и лучшим крайним нападающим турнира.

По итогам медального зачета на Олимпийских игр-2020 победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17). Российская команда финишировала на пятом месте, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Следующие Игры состоятся в Париже и пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.