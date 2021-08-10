Анна Вяхирева: Поведение норвежек - элементарное отсутствие уважения к сопернику

Российская гандболистка Анна Вяхирева поделилась мнением о критики норвежек в адрес судей полуфинала Олимпиады в Токио.

Напомним, что сборная России в 1/2 финала переиграла Норвегию и вышла в решающую стадию, где уступила Франции. После матча норвежские спортсменки выражали недовольство уровнем судейства.

«Было немного неприятно. Поведение норвежек - элементарное отсутствие уважения к сопернику. Считаю, сборная России победила заслуженно. Мы сделали для этого все, а остальное - их дело. Если нравится проявлять недовольство и устраивать скандалы - пожалуйста», - приводит слова Анны RT.

Добавим, Вяхирева была признана самым ценным игроком и лучшим крайним нападающим турнира.

По итогам медального зачета на Олимпийских игр-2020 победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17). Российская команда финишировала на пятом месте, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.