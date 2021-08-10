Президент Казахстана заявил о реформах в спорте после неудачного выступления на Олимпиаде-2020

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что результат атлетов его страны говорит о том, что спортивной отрасли необходимы реформы.

«Выступление национальной сборной на Олимпийских играх показало необходимость срочных и эффективных реформ в такой важной сфере, как спорт. Необходимо уделять внимание развитию массового и детского спорта, а значит, стремиться добиться больших успехов на мировой арене», - приводит слов Токаева «Метарейтинг Казахстан», ссылаясь на твиттер президента Казахстана.

Добавим, что сборная Казахстана заняла в неофициальном медальном зачете Олимпиады в Токио 83 место. Делегация данной страны состояла из 93 спортсменов.