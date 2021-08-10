Кабаева заявила, что судьи намеренно отдали первое место Линой Ашрам в финале Олимпиады в Токио

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева заявила, что судьи в финале соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио намеренно отдали победу Линой Ашрам из Израиля.

Напомним, что при выполнении упражнения с лентой израильтянка уронила предмет, но все равно получила максимально высокий балл (23,300). В сумме она заработала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Россиянка Дина Аверина стала второй, отстав от нее на 0,150 балла.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

«Дина Аверина выступала прекрасно. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля. За эту ошибку ей должны были снять балл, но сняли семь десятых. И когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценку шесть минут, хотя в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту, две, но не шесть минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», - сказала Кабаева в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По итогам медального зачета на Олимпиаде в Токио победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17). Российская команда финишировала на пятом месте, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.