Чемпион ОИ-2020 и депутат Верховной рады Украины выступил против травли Магучих

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который также является депутатом Верховной рады, заступился за легкоатлетку Ярославу Магучих.

«Ни на секунду не сомневаюсь в том, что Ярослава Магучих - патриот Украины. Она - герой, потому что боролась за медаль... Я однозначно против травли 19-летнего ребенка», - приводит слова Беленюка «МК-Спорт».

Напомним, что Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, третьей - Магучих. После победы украинские легкоатлетки (в соревнованиях также принимали участие Ирина Геращенко и Юлия Левченко) поздравили россиянку с титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков. Некоторые украинские СМИ, а также националисты раскритиковали фото.