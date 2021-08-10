Ирина Винер-Усманова: Моя мама завещала - «Ты должна работать до последнего издыхания»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова ответила, продолжит ли она работать в стане сборной.

«Слова, что я могу уйти в отставку с должности тренера? Это подделка. Я никогда этого не говорила и не буду. Моя великая мама оставила такое завещание: «Ты должна работать до последнего вздоха». Я не могу нарушить ее завет», - заявила Винер-Усманова в эфире Первого канала.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) сборная России по художественной гимнастике завоевала две серебряные медали: в личном (Дина Аверина) и командном многоборье. Таким образом, впервые с 1996 года Россия не выиграла золото на Играх по художественной гимнастике.