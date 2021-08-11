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11 августа 08:50

Израильская гимнастка Ашрам после скандала на Олимпиаде в Тоико закрыла аккаунт в инстаграме

Несмотря на грубую ошибку при исполнении упражнений спортсменка завоевала золотую медаль.

Израильская гимнастка Линой Ашрам закрыла свой аккаунт в инстаграме после скандальной ситуации на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что при выполнении упражнения с лентой израильтянка уронила предмет, но все равно получила максимально высокий балл (23,300). В сумме она заработала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Россиянка Дина Аверина стала второй, отстав от нее на 0,150 балла.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

Затем Ашрам заявила, что не держит зла на Аверину, так как понимает ее разочарование не достигнутым результатом.

Добавим, что по итогам медального зачета на Олимпиаде в Токио победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17). Российская команда финишировала на пятом месте, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

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