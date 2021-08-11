Шубенков не будет прооперирован после травмы, полученной на Олимпиаде в Токио

Российский легкоатлет Сергей Шубенков сообщил, что ему не потребуется операция после травмы, которую он получил на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что спортсмен получил повреждение на разминке перед отборочным забегом в соревнованиях на дистанции 110 м с барьерами.

«Разрыва ахилла до Олимпиады у меня не было. Воспаление ахилла случилось в Новогорске, за десять дней до отъезда на Игры. А уже в Токио случилось то, что случилось. Наши из Федерального медико-биалогического сказали, что операция не требуется. Надо будет делать физиопроцедуры, ходить в ортезе и передвигаться на костылях примерно месяц», - приводит слова Шубенкова RT, ссылаясь на официальный сайт ВФЛА.

Напомним, что Шубенков побеждал на чемпионате мира-2015, на Олимпиаде 2012 года в Лондоне он занял 12-е место. Игры-2016 в Рио-де-Жанейро он пропустил из-за санкций к российским легкоатлетам.

Добавим, по итогам медального зачета на Олимпиаде в Токио победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17). Российская команда финишировала на пятом месте, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.