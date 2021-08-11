Боксер Гаджимагомедов планирует принять участие в парижской Олимпиаде-2024

Серебряный призер Олимпийских игр по боксу Муслим Гаджимагомедов заявил, что планирует принять участие в ОИ-2024 в Париже.

«Осталось всего лишь три года, будем работать над ошибками, улучшать свои возможности, чтобы выступить на Олимпиаде хорошо. Конечно же, нашей целью была на этой Олимпиаде золотая медаль, на этот раз завоевал серебро. Но мы будем работать, чтобы получить золото в Париже», - цитирует ТАСС российского спортсмена.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Гаджимагомедов уступил в финале представителю Кубы Хулио ла Крусу. Боксеры состязались в весовой категории до 91 кг.

Игры в Японии завершились 8 августа.