Елена Вяльбе: Судейство соревнований по художественной гимнастики на ОИ можно оценить только матом

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась своим мнением о работе судей на соревнованиях по художественной гимнастике в финале личного многоборья на Олимпиаде в Токио.

«Я же резкий человек, поэтому у меня нет слов, у меня одни маты по этому поводу. Это еще раз доказывает, насколько нас во всем мире ненавидят. Это не судейство, это безобразие полное», - цитирует ТАСС главу ФЛГР.

Напомним, что при выполнении упражнения с лентой Линой Ашрам из Израиля уронила предмет, но получила от судей высокий балл (23,300). В итоге она набрала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место, отстав от победительницы на 0,150 балла.