«Нужно дружить». Вице-президент НОК Украины прокомментировал совместное фото Могучих и Ласицкене

Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов прокомментировал реакцию болельщиков и властей на совместное фото прыгуньи в высоту Ярославы Могучих с российской коллегой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

«Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике», — приводит слова чиновника «Страна.ua».

Напомним, что Ласицкене завоевала золотую награду на ОИ-2020. Магучих выиграла на соревнованиях бронзовую награду. После этого спортсменки сделали несколько совместных фотографий.

Сборная Украины завоевала в Токио одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. В активе российской команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.