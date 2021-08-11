Радмир Габдуллин: ММА с включением в программу Олимпиады поднимет планку зрелищности

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал выступление сборной России на Олимпиаде в Токио.

- Неправильно оценивать итоги Игр по одним медалям и турнирным таблицам. Мне кажется, что единственно чем стоит мерить выступления наших спортсменов - это эмоциями, которые они подарили болельщикам. Победные сражения в спортивной гимнастике, неожиданный прорыв в плавании, захватывающие выступления в фехтовании, синхронном плавании, теннисе, боксе и спортивной борьбе, невероятная стойкость в женском дзюдо, переживания и драматизм под занавес в художественной гимнастике. Все это останется в нашей памяти благодаря успехам сборной России.

Своими блестящими выступлениями на Олимпиаде в Токио российские атлеты вписали яркую страницу спорта высших достижений. За каждой медалью стоят годы тренировок и упорного труда спортсмена и его команды. Парадоксально, что одни из самых эмоциональных Игр прошли без зрителей, не оправдав ожиданий и по охвату трансляций. Надеюсь, что ММА с включением в программу Олимпиады поднимет планку зрелищности и зрительской привлекательности Игр в целом, - цитирует Габдуллин пресс-служба ММА России.

Добавим, российская команда на Олимпиаде в Токио финишировала на пятом месте в таблице общего медального зачета, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. По итогам Игр победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17).