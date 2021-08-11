Депутат Госдумы РФ подарил олимпийскому чемпиону Садулаеву миллион долларов

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев сообщил, что депутат Госдумы РФ Магомед Гаджиев подарил ему миллион долларов за победу в соревнованиях по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров», — написал спортсмен в своем инстаграме.

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Напомним, что в финальной схватке 25-летний россиянин победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. Спортсмены выступают в весовой категории до 97 килограммов.