Представитель депутата Госдумы РФ опроверг вручение миллиона долларов Садулаеву

Депутат Госдумы РФ Магомед Гаджиев не дарил двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву миллион долларов.

Ранее в СМИ сообщалось, что борец вольного стиля получил за победу на Играх-2020 в Токио подарок от политика.

Как сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на представителя депутата, Гаджиев просто пригласил Садулаева в гости, чтобы поздравить с очередной олимпийской медалью.

Добавим, что борец оставил сообщение о подарке на своей странице в инстаграме. Сумма в записи Садулаева не значится.

Напомним, что в финальной схватке 25-летний россиянин победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. Спортсмены выступают в весовой категории до 97 килограммов.