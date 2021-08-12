Виталий Милонов: Если Магучих начнут угрожать, то Россия заступится за нее

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал реакцию болельщиков и властей на совместное фото украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с российской коллегой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

– Мне искренне жаль украинскую девчонку. Она молодец! Взаимоотношения между нациями должны быть вне политики. Магучих это продемонстрировала. Конечно, есть искушение предоставить ей убежище. Если ей начнут угрожать, то Россия заступится за нее. Наша задача – это не вывезти всех нормальных украинцев в Россию, а вернуть Украину в нормальное русло, – цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 7 августа Ласицкене завоевала золотую награду на ОИ-2020. Магучих выиграла на соревнованиях бронзовую награду. После этого спортсменки сделали несколько совместных фотографий.