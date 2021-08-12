Гандболистка Ильина: Нам не удалось собраться к финалу Олимпиады в Токио

Полусредний женской сборной России по гандболу Екатерина Ильина назвала причины поражения ее команды в финале Олимпийских игр в Токио.

«Мне кажется, что в полуфинале с Норвегией мы отдали все эмоции. Было видно, как мы сражались за каждый сантиметр. Потом и плакали, и радовались, и смеялись. К сожалению, к финалу нам не удалось собраться. И физически тоже было сложно. Это была восьмая игра», - приводит слова гандболистки «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на прошлых Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России одержала победу, одолев в финале все ту же сборную Франции (22:19), на счету Ильиной в том матче два гола.