Россия собирается подавать заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ростове на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр в Токио сообщил, что Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

«Рассматривается. Готовятся заявки. Несколько городов: совершенно точно Питер, Казань, по-моему, - цитирует Лаврова ТАСС. - Несколько городов уже свои заявки представили, поэтому не затягивайте», - посоветовал политик представителям Ростова-на-Дону.

Добавим, что летние Олимпиады до 2036 года уже распределены по другим городам. Так, Игры в 2024 году пройдут в Париже, в 2028 году - в Лос-Анджелесе, а в 2032 - в Брисбене.