Мария Ласицкене: Никакие заявления не изменят моего теплого отношения к украинским девочкам

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заступилась за соперницу по прыжкам в высоту Ярославу Могучих, которую критикуют за совместное фото с Олимпийской чемпионкой Токио.

«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним. На этом тему считаю закрытой и никаких комментариев на этот счет больше не будет», - приводит слова Ласицкене «МК-Спорт», ссылаясь на инстаграм спортсменки.

Напомним, что Ласицкене на Олимпиаде в Токиор выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, третьей - Магучих. После победы украинские легкоатлетки (в соревнованиях также принимали участие Ирина Геращенко и Юлия Левченко) поздравили россиянку с титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков. Некоторые украинские СМИ, а также националисты раскритиковали фото.