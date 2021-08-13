Матыцин назвал допинг Полянского неприятным фоном к выступлению российской олимпийской команды

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал расследование в отношении триатлониста Игоря Полянского, которого подозревают в употреблении эритропоэтина.

«Ситуация более чем тревожная, мы немедленно связались с Федерацией триатлона России, я сегодня разговаривал с президентом федерации. Максимально жесткие меры примем, если это будет подтверждено. Такой единичный случай, к великому сожалению, является неприятным фоном к успешному выступлению нашей команды», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, что положительный результат на допинг дала проба взятая во внесоревновательный период, а именно 21 июля 2021 года.

На Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.