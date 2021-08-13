Стали известны выплаты олимпийским призерам и чемпионам Олимпиады в Токио из Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу наградил московских спортсменов - победителей и призеров XXXII Олимпийских игр.

Как отмечается в материалах мэрии, согласно постановлению, олимпийские чемпионы получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры - 2,5 миллиона рублей, бронзовые - 1,7 миллиона рублей. Тренерам, принимавшим участие в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады 2020 года, будет выплачено 50% от указанных сумм.

«Огромное спасибо московским спортивным школам, тренерам, которые подготовили достойную команду. Москвичи собрали почти 40% медалей, это отличный результат. А главные герои - вы, спортсмены, победители, участники Олимпиады. То, что мы приняли участие в этих соревнованиях, - на всю жизнь », - сказал Собянин.

Как сообщается в материалах мэрии, Олимпийский комитет России на Олимпиаде был представлен 340 спортсменами, в том числе 103 москвичами - 30% от общего состава национальной сборной. Наибольший вклад в победу сборной внесли московские спортсмены, завоевавшие 28 медалей - 39% от общего количества медалей сборной. Среди них семь золотых (35%), 13 серебряных (46%) и восемь бронзовых (35%) медалей. 44 московских спортсмена по 13 видам спорта стали победителями и призерами Олимпийских игр в личном и / или командном первенстве.

Сборная России заняла пятое место по итогам Олимпиады. Игры завершились 8 августа.