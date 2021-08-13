Алексей Немов: Если Россия получит право провести Олимпийские игры, готов помочь в организации

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов высказался о возможном проведении в России Игр 2036 года.

– Если Россия получит право провести Олимпийские игры – 2036, это будет здорово. Разумеется, готов помочь в организации данного проекта. Для меня это стало бы огромной честью, – приводит слова Немова RT.

В пятницу, 13 августа, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения ОИ-2036.

Напомним, что летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже, в 2028 году Олимпиаду примет Лос-Анджелес, а в 2032 Игры пройдут в Брисбене.