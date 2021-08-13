Алексей Немов: К ОИ-2036 реально подготовить команду, которая сможет навязать борьбу Китаю и США

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов считает, что реально подготовить команду, способную составить конкуренцию Китаю и США на Олимпийских играх 2036 года.

– Я считаю, что нет ничего невозможного, и к 2036-му реально подготовить конкурентоспособную команду, которая сможет навязать борьбу Китаю и США. В первую очередь нужно поработать над теми видами спорта, в которых на Олимпиаде разыгрывается больше всего медалей: спортивной гимнастикой, плаванием и так далее. Нужно возрождать легкую атлетику в стране, которая, к сожалению, погрязла в скандалах, – приводит слова Немова RT.

В пятницу, 13 августа, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения ОИ-2036.

Напомним, что летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже, в 2028 году Олимпиаду примет Лос-Анджелес, а в 2032 Игры пройдут в Брисбене.