Татьяна Покровская: Проведение Олимпиады придаст колоссальный импульс развитию спорта в России

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала возможное проведении в России Олимпийских игр 2036 года.

- Конечно, хотелось бы, чтобы Россия получила право провести важнейшее спортивное событие четырехлетия и окончательно вернулась в олимпийскую семью после всех скандалов. Тем более санкции во многом получились незаслуженными. Проведение Олимпиады придаст колоссальный импульс развитию спорта в России, - приводит слова Покровской RT.

В пятницу, 13 августа, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения ОИ-2036.

Напомним, что летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже, в 2028 году Олимпиаду примет Лос-Анджелес, а в 2032 Игры пройдут в Брисбене.