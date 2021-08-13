Дмитрий Свищев: Провести в Питере ОИ – классная идея. Еще лучше подать заявку с несколькими городами

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал возможное проведении в России ОИ-2036.

– Любое крупное спортивное соревнование для страны-организатора — колоссальный рывок вперед. Провести в Питере Олимпиаду – классная идея. Город уже практически к ней готов. Но еще лучше было бы подать совместную заявку с несколькими городами, – приводит слова Покровской RT.

В пятницу, 13 августа, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения Олимпийских игр 2036 года. Принять соревнования могут Санкт-Петербург и Казань.

Напомним, что летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже, в 2028 году Олимпиаду примет Лос-Анджелес, а в 2032 Игры пройдут в Брисбене.