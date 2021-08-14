Александр Касперович: В Болгарии многие считают, что Авериных засудили на Олимпиаде в Токио

Тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович рассказал, как в этой стране восприняли скандальную ситуацию с сестрами Авериными.

Специалист отметил, что победу болгарок в командном соревновании в художественной гимнастике в стране восприняли с радостью. При этом про личный турнир многие говорят, что россиянок действительно засудили.

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио израильтянка Линой Ашрам опередила Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

«Конечно, в Болгарии дискутируют по поводу высказываний Ирины Александровны Винер-Усмановой. Но победу тут, разумеется, восприняли с радостью - до этого у Болгарии никогда не было золотой медали в команде на Олимпийских играх. При этом про личные соревнования многие говорят, что россиянок действительно засудили», - приводит слова Касперовича ТАСС.