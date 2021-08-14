Тренер израильтянки Ашрам: Очень неприятно, что российская команда не умеет достойно проигрывать

Айелет Зуссман, тренер израильской гимнастки Линой Ашрам, выразила мнение о скандальной ситуации с сестрами Авериными на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Японии израильтянка Ашрам опередила Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

«Встречалась ли я с тренерами Авериных? Нет. И это действительно очень неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать. Но я встретила тренера Алины Горносько из Белоруссии, которая заняла третье место. Они (российская команда) тоже протестовали против ее победы, потому что Дина Аверина заняла только четвертое место», - приводит слова Зуссман Ynet.

По итогам медального зачета на Олимпиаде в Токио победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17). Российская команда финишировала на пятом месте, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.