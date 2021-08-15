Александр Овечкин: За наших девчонок из художественной гимнастики было обидно

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвел итог выступления сборной России на Играх-2020, а также поделился мнением о скандальной ситуации в художественной гимнастике с сестрами Авериными.

«Наша сборная показала хороший результат. И это несмотря на то, что были дисквалификации. Понятное дело, если бы на Олимпиаду поехал полный состав, было бы больше медалей. Но что есть, то есть.

Зацепил какой-то особенный момент? Ну, конечно. Нашим девчонкам дали только серебро в художественной гимнастике. А не золото. Лично мне было чуть обидно», - приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио израильтянка Линой Ашрам опередила Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.