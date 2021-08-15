Линой Ашрам: Россияне привыкли, что в гимнастике золото у них в кармане, и вдруг этого не случилось

Израильская гимнастка Линой Ашрам отреагировала на недовольство российской стороны результатами в личном многоборье на Играх-2020.

«Я не обращаю внимание на то, что говорят другие. Я добилась своего, и это принадлежит мне вместе с Айелет (Зуссман, тренером Ашрам) и командой. Кто хочет, говорит то, что хочет, я довольна тем, чего мы достигли. Россияне привыкли к тому, что их гимнастки всегда побеждают, а вдруг этого не случилось. Может, они думали, что золото у них в кармане», - приводит слова Ашрам РИА Новости.

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио Ашрам опередила Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

22 летняя Ашрам является двукратной чемпионкой Европы и многократной призеркой первенств мира.