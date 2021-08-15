Алекно оценил выступление сборной России по волейболу на Олимпиаде в Токио

Экс-тренер сборной России Владимир Алекно оценил выступление национальной команды на Игра-2020 в Японии.

«Результат, конечно, хороший. Ребята большие молодцы, они прекрасно провели Олимпиаду. Нужно ценить это достижение. Огромный труд проделан. Пробу медали, по сути, определили два-три мяча. Какие могут быть претензии? Команда играла хорошо, было видно, что ребята мобилизованы, заряжены, они бились в каждом матче. Больше всего расстроился из-за Макса Михайлова. Самое большое желание у меня было, чтобы он стал двукратным олимпийским чемпионом. Он этого заслуживал», - приводит слова Алекно «БО Спорт».

Напомним, что в финале сборная России уступила команде Франции. Сам же Алекно приводил россиян к золотым наградам Олимпийских игр в Лондоне-2012.

По итогам медального зачета на Олимпиаде в Токио победу одержала сборная США, заработавшая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. За ней расположился Китай (38, 32, 18), тройку лучших замкнула Япония (27, 14, 17). Российская команда финишировала на пятом месте, имея в своем активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.