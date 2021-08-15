В Израильской федерации гимнастики считают, что Ашрам победила заслуженно на Олимпиаде в Токио

В Израильской федерации гимнастики считают, что Линой Ашрам заслуженно одержала победу на Олимпийских играх-2020 в соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье.

«Линой Ашрам выиграла золотую медаль Игр в Токио, потому что она показала лучшее выступление», - приводит слова представителя федерации ТАСС.

Российские спортсменки впервые с 1996 года не сумели победить в личном многоборье на Олимпиаде.

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио Ашрам опередила Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.