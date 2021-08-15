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15 августа 12:32
автор: Александр Поволоцкий

Актриса сериала «Теория большого взрыва» хочет купить коня, которого избили на ОИ-2020

Животное отказалось подчиняться спортсменке во время конкура.

Кейли Куоко, исполнившая роль Пенни в сериале «Теория большого взрыва», заявила о желании купить коня, который участвовал на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что в соревнованиях по современному пятиборью тренер сборной Германии Ким Райснер ударила животное за то, что оно отказалась подчиняться Аннике Шлеу.

«Это не олимпийский конкур. Это ужасное, оскорбительное представление вида спорта. Спортсменам должно быть стыдно. Вы и ваша команда не заставили страну гордиться собой. Вы выставили себя на Олимпиаде в ужасном свете. Эта наездница и тренер — просто позор. Я куплю этого коня и покажу ему ту жизнь, которую он заслуживает. Назовите цену», — цитирует актрису Metro.

Добавим, что Шлеу лидировала после фехтования и плавания, но опустилась на дно таблицы по итогам конкура.

Кличка коня - Saint Boy (»Святой мальчик»). Он также отказался прыгать на трех препятствиях у россиянки Гульназ Губайдуллиной.

источник: Metro.co.uk
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