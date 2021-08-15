Кожевников - о скандале в художественной гимнастике: Это политические игры и чистый сговор

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал судейство в соревнованиях по художественной гимнастики в личном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Это политические игры. Сразу было понятно, что что-то произойдет. Американцы проигрывают, канадцы проигрывают, но сколько было моментов, когда давали две медали. Почему здесь нельзя было дать две медали? Наши девчонки же сильнее, это было понятно. Чистый сговор!», - приводит слова Кожевникова «СЭ».

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио Ашрам опередила Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

22 летняя Ашрам является двукратной чемпионкой Европы и многократной призеркой первенств мира. 23-летняя Аверина - 13-кратная чемпионка мира и десятикратная победительница европейских первенств.