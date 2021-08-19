Ашрам - о победе на Олимпиаде в Токио: Я не русская и добиваюсь успехов

Израильская гимнастка Линой Ашрам в интервью изданию Israelhayom выразила мнение, почему она одержала победу на Олимпиаде в Токио.

«В 14 лет меня назвали Черной пантерой. Очевидно, что мой цвет кожи четко подчеркивает, что я не такая как все. Я не русская, и я добиваюсь успехов», - приводит слова Линой «Профиль».

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио Ашрам опередила Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье.

После объявления результатов Дина не сдержала слез и сказала, что считает себя чемпионкой, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.

22 летняя Ашрам является двукратной чемпионкой Европы и многократной призеркой первенств мира. 23-летняя Аверина - 13-кратная чемпионка мира и десятикратная победительница европейских первенств.