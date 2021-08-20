Хоркина выступила с поддержкой в отношении повторного протеста на судейство Авериных

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказалась об отказе Международной федерации гимнастики выдать Олимпийскому комитету России протоколы по итогам выступления Арины Авериной в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

– Я думаю, что мы правильно делаем, что продолжаем отстаивать интересы наших спортсменок. Исходя из того, что в данный момент FIG отказалась выдавать нам протоколы, надо изучать доступные нам процедуры, которые позволят нам согласно существующим правовым нормам отстаивать свои интересы и права на знания того, как и что оценивалось, какие баллы за базовую сложность были выставлены, в чем разница между той и другой гимнасткой, – сказала Хоркина «Газете.Ru».

Напомним, что российские «художницы» впервые за 25 лет не завоевали на Олимпийских играх золотую медаль. В личном многоборье Арина Аверина стала второй, проиграв Линой Ашрам из Израиля, а в командном соревновании Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова уступили конкуренткам из Болгарии.