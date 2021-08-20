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20 августа 16:34
автор: Владислав Корегин

Хоркина выступила с поддержкой в отношении повторного протеста на судейство Авериных

Международная федерация гимнастики не доказала российской стороне непредвзятость судей.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказалась об отказе Международной федерации гимнастики выдать Олимпийскому комитету России протоколы по итогам выступления Арины Авериной в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

– Я думаю, что мы правильно делаем, что продолжаем отстаивать интересы наших спортсменок. Исходя из того, что в данный момент FIG отказалась выдавать нам протоколы, надо изучать доступные нам процедуры, которые позволят нам согласно существующим правовым нормам отстаивать свои интересы и права на знания того, как и что оценивалось, какие баллы за базовую сложность были выставлены, в чем разница между той и другой гимнасткой, – сказала Хоркина «Газете.Ru».

Напомним, что российские «художницы» впервые за 25 лет не завоевали на Олимпийских играх золотую медаль. В личном многоборье Арина Аверина стала второй, проиграв Линой Ашрам из Израиля, а в командном соревновании Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова уступили конкуренткам из Болгарии.

источник: «Газета.Ru»
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