Тренер Ласицкене гордится выступлением спортсменки на Олимпиаде в Токио

Тренер Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, что рад и гордится выступлением спортсменки на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что легкоатлетка завоевала золотые медали в прыжках в высоту. Серебро досталось Марии Вукович из Черногории, а тройку призеров замкнула украинка Ярослава Магучих.

«Я очень доволен. Именно в связи с пропусками психологических стартов в последние два года, восстановление Маши было в течение двух дней - квалификация и финал. Я рад и горд, что у нее все получилось. Выступление на Олимпиаде в плане психологии и технической подготовки очень обнадеживает для того, чтобы полноценно работать дальше», - приводит слова Габриляна Metaratings.ru.

Добавим, что Ласицкене - трехкратная чемпионка мира, двукратная победительница мирового первенства в помещении, чемпионка Европы, двукратная победительница европейского первенства в помещении, четырехкратная чемпионка России, пятикратная победительница первенства страны в помещении.

Единственная в истории российской легкой атлетики и мировых прыжков в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин) четырехкратная победительница общего зачета «Бриллиантовой лиги».