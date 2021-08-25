Олимпийцы из Китая раскритиковали качество золотых медалей Игр-2020

Олимпийские чемпионы Игр-2020 из Китая подвергли качество золотых наград.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал «Ванъи», первой о низком качестве медали заявила победительница соревнований по прыжкам на батуте Чжу Сюэин. Спортсменка сообщила, что ее награда начала облезать. Это подтвердили чемпион в плавании на дистанции 200 метров комплексным стилем Ван Шунь и гимнаст Цзоу Цзинюань.

В оргкомитете Олимпиады отметили, что отслаивается лишь пленочное защитное покрытие, а не золото и это не говорит о низком качестве медалей.

Напомним, что команда Китая заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав 88 (38-32-18) наград.