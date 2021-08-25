Касаткина заявила, что отказалась участвовать в Олимпиаде из-за проблем с пересечением границ

Российская теннисистка Дарья Касаткина пояснила свое решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио.

«Это было, конечно, очень сложное решение, но, посоветовавшись с моей командой, посмотрев, сколько я уже сыграла в этом году и сколько мне еще предстоит играть — в принципе очень сложный и скомканный календарь, — мы приняли решение, что в этот раз для меня будет лучше пропустить Олимпиаду, учитывая, что она в Японии, и сейчас очень сложно ездить в силу того, что пандемия. Сейчас реально путешествовать очень сложно, плюс я не могла взять никого из своей команды. А для меня очень важно, чтобы кто-то был рядом, чтобы я могла даже по ходу турнира работать или над физической подготовкой, или над какими-то своими теннисными вещами», - приводит слова Касаткиной «Чемпионат».

Напомним, что олимпийский турнир в женской одиночной сетке выиграла швейцарка Белинда Бенчич, которая в четвертьфинале обыграла Анастасию Павлюченкову, ставшую лучшей из представительниц России.

Всего же в российские теннисисты выиграли в Токио три комплекта наград, «золото и «серебро» в миксте у Павлюченковой/Андрея Рублева и Весниной/Аслана Карацева соответственно, также вторым в мужской сетке стал Карен Хачанов, уступивший в финале немцу Александру Звереву.

Таким образом, россияне стали лучшей теннисной командой на Олимпиаде в Токио.