Триатлонист Турбаевский отстранен от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил

Пресс-служба Международного союза триатлона сообщила о том, что россиянин Владимир Турбаевский был отстранен от официальных соревнований на неопределенный срок.

Как сообщает «МК-Спорт», данное решение было принято в связи с тем, что 37-летний спортсмен нарушил антидопинговые правила. Отмечается, что результаты россиянина с июня 2014 по 31 декабря 2017-го, а также с августа 2020 по январь 2021 года будут аннулированы.

Напомним, в 2007 году Турбаевский стал чемпионом мира в эстафете. Также спортсмен является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы 2007 и 2017 годов.